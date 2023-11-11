0 Комментариев

11 ноября в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнир Б заявилось мало участников, поэтому турниры были объединены в один.

Первое место с результатом 9 из 9 (!) занял Агафонов Евгений (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Абашев Владимир (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем Никитин Михаил из Санкт-Петербурга. Среди детей с рейтингом не выше 1200 на первом месте Драчёв Максим (Кировск), на втором месте Паршенков Даниил (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем Лебедев Евгений (Пушкин). Среди девочек на первом месте Скобелина Валерия (Дебют, Кудрово), на втором месте Павлова Татьяна (Гамбит, Кириши) и на третьем Павлова Надежда (Кировск). Среди детей на старше 2013 года рождения на первом месте Ихсанов Далер (Шахматная гостиная, Разметелево), на втором месте Бугаев Гордей (Белый ферзь, Колтуши) и на третьем Басов Степан (Дебют, Кудрово).