0 Комментариев

Начинается регистрация на турнир “К Дню рождения Максима – 2023”. Турнир состоится 18 ноября в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”. Турнир камерный, по продолжительности проведения укладывается в три часа. Приглашаются дети не старше 2007 года рождения. Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 700 рублей (многодетным скидка 100 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или по электронному адресу alen49@yandex.

Кроме обычной наградной продукции, победители награждаются денежными призами в следующем размере: 1 место – 3000 рублей, второе место – 2000 рублей, третье место – 1000 рублей. После турнира состоится праздничное чаепитие для участников турнира.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-results