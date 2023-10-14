0 Комментариев

14 октября в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 9 человек.
Первое место с результатом 9 из 9 (!) занял Агафонов Евгений (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Бугаев Гордей (“Белый ферзь”, Колтуши)) и на третьем Доронин Владимир (пос. им. Морозова). Среди детей не старше 2007 года рождения на первом месте Абашев Павел (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Кондратович Иван (“Белый ферзь”, Колтуши) и на третьем месте Фатеев Евгений (5 школа, Всеволожск).
В турнире Б приняло участие 10 человек. На первом месте Назыров Александр (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Минич Дарий (“Белый ферзь”, Колтуши) и на третьем Ковалёв Тимофей (“Белый ферзь”, Колтуши). Среди девочек на первом месте Бирюченко Василина (“Марс”, Всеволожск), а на втором месте Сазонова Алиса (“Белая ладья”, пос. им. Свердлова).
Результаты турнира “К Дню Отца – 2023”
14 октября в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 9 человек.
Обо мне
Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.
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