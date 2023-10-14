0 Комментариев

14 октября в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 9 человек.

Первое место с результатом 9 из 9 (!) занял Агафонов Евгений (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Бугаев Гордей (“Белый ферзь”, Колтуши)) и на третьем Доронин Владимир (пос. им. Морозова). Среди детей не старше 2007 года рождения на первом месте Абашев Павел (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Кондратович Иван (“Белый ферзь”, Колтуши) и на третьем месте Фатеев Евгений (5 школа, Всеволожск).

В турнире Б приняло участие 10 человек. На первом месте Назыров Александр (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Минич Дарий (“Белый ферзь”, Колтуши) и на третьем Ковалёв Тимофей (“Белый ферзь”, Колтуши). Среди девочек на первом месте Бирюченко Василина (“Марс”, Всеволожск), а на втором месте Сазонова Алиса (“Белая ладья”, пос. им. Свердлова).