0 Комментариев

ШШК “Марс” продолжает набор учеников на 2023-2024 учебный в следующие учебные группы:

Шахматы: Среда: 17.15-18.15 группа по программе второго года обучения и умеющие играть первого года обучения и 18.30-19.30 группа по программе третьего года обучения;

Воскресенье: 10.00-10.45 группа первого года обучения (с нуля); 11.00-11.55 группа по программе третьего года обучения; 12.00-13.00 группа по программе четвёртого года обучения;

Запись в группы по электронной почте alen49@yandex.ru или по WhatsApp +79112662148 (сообщением).

Группы начинают работу с 06.09.2023 года.