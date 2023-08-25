0 Комментариев

На этот раз заявилось 19 игроков. В турнире А (игроки с рейтингом 1200 и выше) предусмотрены следующие наградные категории:
Абсолютный зачёт – фигура на постаменте, грамоты
Игроки 2007 года рождения и младше – медали, грамоты
В турнире Б (игроки с рейтингом 1000-1199) награждаются три лучших участника – медали, грамоты
Награждаются самые юные участники 2017 года рождения. Все участники получают подарки за участие на закрытии турнира.
Абсолютный зачёт – фигура на постаменте, грамоты
Игроки 2007 года рождения и младше – медали, грамоты
В турнире Б (игроки с рейтингом 1000-1199) награждаются три лучших участника – медали, грамоты
Награждаются самые юные участники 2017 года рождения. Все участники получают подарки за участие на закрытии турнира.
Два приза в одни руки не выдаются.
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