0 Комментариев

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Наградные категории в турнире “Скоро в школу! – 2023”

Авг 25, 2023 | Без рубрики | Нет комментариев

На этот раз заявилось 19 игроков.  В турнире А (игроки с рейтингом 1200 и выше) предусмотрены следующие наградные категории:
Абсолютный зачёт – фигура на постаменте, грамоты
Игроки 2007 года рождения и младше – медали, грамоты
В турнире Б (игроки с рейтингом 1000-1199) награждаются три лучших участника – медали, грамоты
Награждаются самые юные участники 2017 года рождения. Все участники получают подарки за участие на закрытии турнира.

Два приза в одни руки не выдаются.

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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