0 Комментариев

На этот раз заявилось 19 игроков. В турнире А (игроки с рейтингом 1200 и выше) предусмотрены следующие наградные категории:Абсолютный зачёт – фигура на постаменте, грамотыИгроки 2007 года рождения и младше – медали, грамотыВ турнире Б (игроки с рейтингом 1000-1199) награждаются три лучших участника – медали, грамотыНаграждаются самые юные участники 2017 года рождения. Все участники получают подарки за участие на закрытии турнира.

Два приза в одни руки не выдаются.