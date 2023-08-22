0 Комментариев

Продолжается регистрация на турнир “Скоро в школу! – 2023”. Турнир состоится 26 августа в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок” между магазином умных игрушек и “Мостиками”. Турнир камерный, по продолжительности проведения укладывается в три часа. В связи с тем, что детей сейчас в городе мало, в турнир А приглашаются взрослые с любым рейтингом, а также дети не старше 2007 года рождения с рейтингом не ниже 1200. В турнир Б приглашаются дети не старше 2007 года рождения с рейтингом 1199 и ниже. В случае малого количества участников, турниры будут объеденены в один. Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 700 рублей (многодетным скидка 100 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД и разрядов. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене. В заявке указываем фамилию, имя, отчество, полную дату рождения, ИД (если есть), рейтинг по рапиду (если есть), а также клуб и место жительства. При таком формате турнира родители могут поиграть в шахматы вместе с детьми вместо того, чтобы скучать в коридоре.

Стартовый список турнира А можно посмотреть на сайте chess.rezults.ru

Стартовый список турнира Б на сайте chess.rezults.ru