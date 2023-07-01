0 Комментариев

1 июля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир. В турнире приняло участие 11 человек.

Первое место занял Хвостов Дмитрий (Мурманск), на втором месте Холоименко Юрий (Марс, Всеволожск) и на третьем Горощеня Максим (ДДЮТ, Всеволожск). Среди мальчиков 2014-2016 года рождения на первом месте Зотов Алексей (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Ихсанов Далер (“Шахматная гостиная, Разметелево) и на третьем месте Кондратович Иван (Белый ферзь, Колтуши). Среди девочек на первом месте Хвостова Елизавета (Мурманск).

На канале youtube можно посмотреть трансляцию с турнира.

Фотографии с турнира находятся в альбоме вК