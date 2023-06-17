0 Комментариев

17 июня в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир. В турнире приняло участие 14 человек.

Первое место занял Поляков Тимофей (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Горощеня Максим (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем Скобелин Иван (Дебют, Кудрово). Среди мальчиков 2014-2016 года рождения на первом месте Карев Ян (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Ихсанов Далер (“Шахматная гостиная, Разметелево) и на третьем месте Ковалёв Тимофей (“Белый ферзь”, Колтуши). Среди девочек на первом месте Скобелина Валерия (“Дебют”, Кудрово), на втором месте Касьянова Арина (ПКЦ, Санкт-Петербург) и на третьем Енькина Ксения (“Марс”, Всеволожск).

На канале youtube можно посмотреть запись с турнира, состоящую из 9 частей.

Фотографии с турнира находятся в альбоме вК