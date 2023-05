0 Комментариев

Мероприятие состоится 13 мая 2023 года в помещении Всеволожского молодёжного центра «Альфа» по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, дом 31

В программе фестиваля:

Турнир А Семейный турнир по шахматам для жителей Всеволожского района. (допускаются семейные шахматные команды, в составе ребёнок 2013 – 2007 годов рождения + один из членов семьи): очная регистрация c 10.00 до 10.25

Начало турнира: в 10.30

Турнир B Турнир по шашкам для всех желающих, проживающих во Всеволожском районе (личный турнир по шашкам), допускаются все желающие. Очная регистрация c 10.00 до 10.25

Начало турнира: в 10.30

Турнир C Семейный фестиваль по шахматам для жителей Всеволожского района (допускаются семейные шахматные команды, ребёнок 2017 – 2014 годов рождения + один из членов семьи) очная регистрация c 14.00 до 14.25

Начало турнира: в 14.30

Заочная регистрация не отменяет очной. Предварительная регистрация обязательна.

При наличии свободных мест допускаются игроки из других регионов. Предварительные заявки подаются через форму Записаться На Турнир на сайте vsevchess.ru, или по электронной почте alen49@yandex.ru главному судье соревнований Быстряковой Елене Витальевне по установленной форме.