0 Комментариев

11 апреля в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 12 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Чекалин Богдан, на втором месте Черенцов Михаил и на третьем Горбачёв Лука (все из Всеволожска).

Первое место среди игроков с рейтингом от 0 до 1000 занял Смирнов Лев, на втором месте Кудрявцев Мирон и на третьем Каширский Фёдор (все из Всеволожска).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess