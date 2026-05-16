0 Комментариев

16 мая в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 17 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Беликов Дарий (Всеволожск), на втором месте Солнцев Сергей (Всеволожск) и на третьем Нечай Матвей (Санкт-Петербург).

Первое место среди игроков с рейтингом от 1000 до 1200 занял Абашев Сергей (Всеволожск), на втором месте Пукки Иван (Всеволожск) и на третьем Чекалин Богдан (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess