0 Комментариев

Результаты турнира «День Балтийского флота ВМФ России»

Май 16, 2026 | Без рубрики | Нет комментариев

16 мая в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 17 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Беликов Дарий (Всеволожск), на втором месте  Солнцев Сергей (Всеволожск) и на третьем Нечай Матвей (Санкт-Петербург).

Первое место среди игроков с рейтингом от 1000 до 1200 занял Абашев Сергей (Всеволожск), на втором месте Пукки Иван (Всеволожск) и на третьем Чекалин Богдан (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

