0 Комментариев

30 мая в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду для игроков с рейтингом не выше 1150. В турнире приняло участие 14 человек.
Первое место в абсолютном зачёте занял Ботнарь Тимур (Всеволожск), на втором месте Кудревич Фёдор (Санкт-Петербург) и на третьем Горбачёв Лука (Всеволожск).
Первое место среди игроков с рейтингом от 0 до 1060 занял Кудрявцев Мирон (Всеволожск), на втором месте Денисов Григорий (Всеволожск) и на третьем Куполов Евгений (Всеволожск).
Среди девочек на первом месте Савельева Алиса, на втором Власова Алиса и на третьем Кухарь Ульяна (все из Всеволожска)
Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults
Фотографии с турнира можно посмотреть вК
Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess
