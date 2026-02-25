0 Комментариев

Расписание турниров
Отмена турнира 28 февраля!

Внимание! Запланированный на 28 февраля турнир отменяется ввиду малого количества участников!

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

