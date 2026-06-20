0 Комментариев

20 июня в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду для игроков с рейтингом не выше 1300. В турнире приняло участие 16 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Зарипов Тимур (Санкт-Петербург), на втором месте Васильев Артём (Всеволожск) и на третьем Агапитов Владимир (Колтуши).

Первое место среди игроков с рейтингом от 0 до 1150 заняла Куракина Юлия (Санкт-Петербург), на втором месте Черенцов Михаил (Всеволожск) и на третьем Мильчаков Григорий и Кожаев Макар (Всеволожск).

Среди девочек на 1 месте Леджимотто Франчечка (Санкт-Петербург).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess