0 Комментариев

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Результаты турнира «Белые ночи — 2026»

Июн 20, 2026 | Без рубрики | Нет комментариев

20 июня в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду для игроков с рейтингом не выше 1300. В турнире приняло участие 16 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Зарипов Тимур (Санкт-Петербург), на втором месте  Васильев Артём (Всеволожск) и на третьем Агапитов Владимир (Колтуши).

Первое место среди игроков с рейтингом от 0 до 1150 заняла Куракина Юлия (Санкт-Петербург), на втором месте Черенцов Михаил (Всеволожск) и на третьем Мильчаков Григорий и Кожаев Макар (Всеволожск).

Среди девочек на 1 месте Леджимотто Франчечка (Санкт-Петербург).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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