0 Комментариев

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Результаты турнира «День русского языка»

Июн 6, 2026 | Без рубрики | Нет комментариев

6 июня в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду для игроков без ограничения в рейтинге. В турнире приняло участие 15 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Владимир (Всеволожск), на втором месте  Поляков Тимофей (Всеволожск) и на третьем Ковалёв Тимофей (Колтуши).

Первое место среди игроков с рейтингом от 0 до 1300 занял Борисов Денис (Воейково), на втором месте Ли Тимофей (Всеволожск) и на третьем Ахмадеев Гавриил (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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