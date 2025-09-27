0 Комментариев

27 сентября в ШШК “Марс” состоялся шахматный турнир “Всемирный День туризма – 2025”. В турнире приняло участие 10 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Новоржевцев Серафим (Всеволожск), на втором месте Тихонов Тимофей (Колтуши) и на третьем Беликов Дарий (Всеволожск).

Среди мальчиков 2017-2018 года рождения на первом месте Тихонов Тимофей (Колтуши) на втором месте Цай Михаил (Всеволожск), на третьем Мильчаков Григорий (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1101-1300 на первом месте Беликов Дарий (Всеволожск), на втором месте Тихонов Тимофей (Колтуши) и на третьем месте Фомин Матвей (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Горбачёв Лука (Всеволожск).

Среди игроков 2019 года рождения и моложе на первом месте Пукки Василий.

Лауреатом турнира стал Пукки Иван (Всеволожск).

Фотографии с турнира можно посмотреть на сайте вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess