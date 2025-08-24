0 Комментариев

24 августа в ШШК “Марс” состоялся шахматный турнир “Скоро в школу! – 2025”. В турнире приняло участие 17 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Поляков Тимофей (Всеволожск), на втором месте Фатеев Евгений (Всеволожск) и на третьем Сметанин Владимир (Колтуши).

В категории “девочки” на первом месте Архипова Алиса (Всеволожск), на втором Комисарова Надежда (Всеволожск) и на третьем Кареткина Вера (Всеволожск).

Среди мальчиков 2016-2017 года рождения на первом месте Беликов Дарий (Всеволожск), на втором месте Колотов Станислав (Санкт-Петербург) и на третьем Щукин Иван (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1101-1300 на первом месте Сметанин Владимир (Колтуши), на втором месте Беликов Дарий (Всеволожск) и на третьем месте Лапковский Ярослав (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Колотов Станислав (Санкт-Петербург), на втором месте Комисарова Надежда (Всеволожск) и на третьем месте Щукин Иван (Всеволожск).

Среди мальчиков 2018 года рождения на первом месте Абашев Сергей (Всеволожск), на втором месте Горбачёв Лука (Всеволожск).

Лауреатами турнира стали Ахмадеев Гавриил (Всеволожск) и Колотов Владислав (Санкт-Петербург).

