0 Комментариев

Продолжается регистрация на участие в Первенстве Всеволожского района по шахматной композиции (решение) среди детей на старше 13 лет (2012 год рождения и младше). Соревнования состоятся 25 января в помещении клуба “Альфа” по адресу г. Всеволожск, улица доктора Сотникова, дом 31. К участию в конкурсе допускаются дети, проживающие во Всеволожском районе. Просьба взять с собой шахматы и ручки для записи ответов.

Регламент Первенства Всеволожского района по шахматной композиции (решение) среди детей не старше 13 лет

Сроки и место проведения

Сроки проведения: 25 января 2025 года

Очная регистрация участников турнира и заполнение карточек: c 11.00 до 11.45

Начало соревнований в 12.00

Окончание соревнований в 14.00

Награждение победителей в 14.30

Условия подведения итогов и награждения

Соревнование в спортивной дисциплине «Шахматная композиция» проводится в очной форме в 1 день, продолжительность тура одного дня – 2 часа (120 минут).

Участник может покинуть игровую зону только с разрешения главного судьи. При этом участник сдаёт лист с решениями судье, а по возвращении забирает его.

При оценке решений начисление очков ведётся с учётом следующих требований:

Правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, а неполное решение оценивается в меньшее количество очков;

Если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант или отдельное решение рассматриваются как неправильные;

В задачах «мат в два хода» указывается только первый ход решения, и участник за правильное решение получает 5 очков;

В этюдах указываются все ходы до явного выигрыша или ничьей;

Места участников определяются по максимальной сумме набранных очков. В случае равенства очков у двух или более участников, более высокое место занимает участник, потративший меньше времени на решение.

В случае дележа призового места двумя участниками победитель определяется в матче из двух партий с контролем 3+2. Если матч заканчивается вничью – бросается жребий.

В случае дележа тремя и более участниками победители определяются жребием.

Награждаются:

Участники, занявшие 1, 2, 3 место кубками, медалями и грамотами.

Мальчики и девочки (зачёт раздельный).

Программа соревнований

Очная регистрация участников турнира и заполнение карточек: c 11.00 до 11.45

Начало соревнований: 12.00

Окончание соревнований: 14.00

Подведение итогов: 14.00-14.30

Награждение победителей: 14.30 – 15.00

Главный судья соревнований: Е. В. Быстрякова