0 Комментариев

Объявляется набор в летнюю группу шашек по адресу улица Межевая дом 21 (вход в цокольный этаж под надпись «Мужские стрижки», на окне надпись «Метаморфозы». Занятия по пятницам с 17.45 до 18.45. Записаться можно по электронному адресу alen49@yandex.ru или личным сообщением вК . Оргсобрание 10 июля в 17.45. Начало занятий после комплектации группы.

Может ли игра в шашки помочь шахматистам? Игра в шашки требует точного расчёта, что положительно сказывается на развитии счётных способностей в шахматах и не только. Шашки ходят только по чёрным полям — это помогает улучшить чернопольную стратегию в шахматах. По крайней мере так считает один из сильнейших гроссмейстеров современности Василий Иванчук. Сам Иванчук прекрасно играет в шашки и советует шахматистам тоже в них играть. Ролик на эту тему можно посмотреть на rutube

Пока на дворе лето и дети свободны от школьных и многих кружковых занятий, я предлагаю небольшой ознакомительный курс шашек. Если группа соберётся и сохранится, то продолжим занятия и в следующем учебном году.