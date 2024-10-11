0 Комментариев

Остался один день до турнира “День шоколадных сюрпризов – 2024”. Турнир состоится завтра, 12 октября в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”. На окне надпись “Метаморфозы”.

Приглашаются дети не старше 2009 года рождения с рейтингом не выше 1500.

Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 1000 рублей (многодетным скидка 200 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или на электронную почту по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Наградные категории:

Первые три места в абсолютном зачёте трофеями и грамотами.

Лучшие три девочки медалями и грамотами.

Лучшие три мальчика 2016-2018 годов рождения медалями и грамотами.

Лучшие три игрока с рейтингом 1101 – 1300 медалями и грамотами.

Лучшие три игрока с рейтингом 1000 – 1100 медалями и грамотами

Игроки, занявшие места с 4 по 10 награждаются медалями и грамотами “Лауреат шахматного турнира”.

Все участники награждаются призами за участие на закрытии турнира.

Два приза в одни руки не выдаются.

Награждение происходит строго в указанном выше порядке.

Cтартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults