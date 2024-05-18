0 Комментариев

18 мая в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “К Дню Победы – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 26 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Ковалёв Тимофей (Колтуши), на втором Кыркалов Андрей (Всеволожск) и на третьем Воронкова Екатерина (Санкт-Петербург).

Среди девочек на первом месте Павлова Татьяна (Кировск), на втором Щапова Анна (Колтуши) и на третьем Злых Дарья (Колтуши).

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Зарипов Тимур (Санкт-Петербург), на втором месте Царёв Николай (Колтуши) и на третьем Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск).

Среди участнкиов с рейтингом от 1100 до 1300 лучшим оказался Минич Дарий (Колтуши), на втором месте Ерастов Денис (Кировск) и на третьем Магомедмирзоев Расул (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Колесник Арсений (Всеволожск), на втором Рослякова Мария (пос. имени Свердлова) и на третьем Тихонов Артём (Всеволожск).