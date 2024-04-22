0 Комментариев

20 апреля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 21 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Пиманов Фёдор (Санкт-Петербург), на втором Барашенков Максим (Санкт-Петербург) и на третьем Хасьянов Рамин (Янино).

Среди девочек на первом месте Ковалёва Елизавета (Санкт-Петербург), на втором Алексеенко Агата (Колтуши) и на третьем Рослякова Мария (посёлок им. Свердлова).

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск), на втором месте Ли Тимофей (Санкт-Петербург) и на третьем Пукки Иван (Всеволожск) .

Среди участнкиов с рейтингом от 1100 до 1300 лучшим оказался Минич Дарий (Всеволожск), на втором месте Ефимов Александр (Всеволожск) и на третьем Магомедмирзоев Расул (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Росляков Пётр (посёлок им. Свердлова), на втором Насырова Нина (Рахья) и на третьем И Ян Русланович (Всеволожск).

Фотографии с турнира можно посмотреть вК