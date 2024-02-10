0 Комментариев

10 февраля в помещении шахматно-шашечного клуба “Марс” состоялся детский шахматный турнир “Февральская вьюга – 2024”. В турнире приняло участие 20 человек. В абсолютном зачёте на

первом месте Бабихин Демид (Санкт-Петербург), на втором месте Зотов Алексей (Всеволожск) и на третьем Осколков Платон (Санкт-Петербург). В категории “Девушки” на первом месте Петрова Анастасия (Санкт-Петербург), на втором Бирюченко Василина (Всеволожск) и на третьем Емельянова Мария (Всеволожск). В категории на старше 2015 года рождения на первом месте Лебедев Евгений (Пушкин), на втором Сапожников Фёдор (Санкт-Петербург) и на третьем Колотов Станислав (Санкт-Петербург). В категории игроков с рейтингом не выше 1100 на первом месте Магомедмирзоев Расул (Всеволожск), на втором Селиванов Игорь (Всеволожск) и на третьем Алиев Денис (Всеволожск).