0 Комментариев

Начинается регистрация на участие в Первенстве и Чемпионате Всеволожского района по шахматной композиции. Турнир состоится 27 января в помещении подросткового клуба “Альфа” по адресу г. Всеволожск, улица Сотникова, дом 31. Начало турнира в 12.00. Начало регистрации в 11.00. Предварительная подача заявок обязательна. Заявиться можно на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или по электронному адресу alen49@yandex.

Соревнования пройдут на бюджетной основе. Уровень конкурсных заданий рассчитан на детей 2009 года рождения и старше, но более младшие дети могут участвовать в конкурсе.

Зачёт будет проводиться в разных возрастных категориях: дети, взрослые, ветераны, женщины. Положение появиться позднее. Приглашаются все желающие без ограничения в возрасте.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults