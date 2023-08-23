0 Комментариев

ШШК “Марс” объявляет набор на 2023-2024 учебный в следующие учебные группы:
Шахматы:
Понедельник: 17.30-18.15 группа первого года обучения (с нуля) и 18.30-19.30 группа второго года обучения (умеющие играть)
Среда: 17.00-17.55 группа второго года обучения и 18.00-19.00 группа третьего года обучения
Воскресенье: 10.00-10.45 группа первого года обучения (с нуля); 11.00-11.55 группа третьего года обучения; 12.00-13.00 группа четвёртого года обучения;
Запись в группы по электронной почте alen49@yandex.ru или по WhatsApp +79112662148 (сообщением).
Те, кто уже ходил – просьба подтвердиться.
Шашки:
Воскресенье: 13.00-14.00 группа первого года обучения
Шахматы:
Понедельник: 17.30-18.15 группа первого года обучения (с нуля) и 18.30-19.30 группа второго года обучения (умеющие играть)
Среда: 17.00-17.55 группа второго года обучения и 18.00-19.00 группа третьего года обучения
Воскресенье: 10.00-10.45 группа первого года обучения (с нуля); 11.00-11.55 группа третьего года обучения; 12.00-13.00 группа четвёртого года обучения;
Запись в группы по электронной почте alen49@yandex.ru или по WhatsApp +79112662148 (сообщением).
Те, кто уже ходил – просьба подтвердиться.
Шашки:
Воскресенье: 13.00-14.00 группа первого года обучения
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