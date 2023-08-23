0 Комментариев

ШШК “Марс” объявляет набор на 2023-2024 учебный в следующие учебные группы:

Шахматы:

Понедельник: 17.30-18.15 группа первого года обучения (с нуля) и 18.30-19.30 группа второго года обучения (умеющие играть)

Среда: 17.00-17.55 группа второго года обучения и 18.00-19.00 группа третьего года обучения

Воскресенье: 10.00-10.45 группа первого года обучения (с нуля); 11.00-11.55 группа третьего года обучения; 12.00-13.00 группа четвёртого года обучения;

Запись в группы по электронной почте alen49@yandex.ru или по WhatsApp +79112662148 (сообщением).

Те, кто уже ходил – просьба подтвердиться.

Шашки:

Воскресенье: 13.00-14.00 группа первого года обучения