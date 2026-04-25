0 Комментариев

25 апреля в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 16 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Лапковский Ярослав (Всеволожск), на втором месте Жучков Александр (Свердлово) и на третьем Хлупнов Григорий (Воейково).

Первое место среди игроков с рейтингом от 0 до 1150 занял Яскевич Константин (Всеволожск), на втором месте Горбачёв Лука (Мурино) и на третьем Черенцов Михаил (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess