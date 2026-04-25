0 Комментариев

Результаты турнира «Международный день настольных игр»

Апр 25, 2026 | Без рубрики | Нет комментариев

25 апреля в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 16 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Лапковский Ярослав (Всеволожск), на втором месте  Жучков Александр (Свердлово) и на третьем Хлупнов Григорий (Воейково).

Первое место среди игроков с рейтингом от 0 до 1150 занял Яскевич Константин (Всеволожск), на втором месте Горбачёв Лука (Мурино) и на третьем Черенцов Михаил (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

