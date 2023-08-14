0 Комментариев

Начинается регистрация на турнир ” Скоро в школу – 2023″. Турнир состоится 26 августа в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”. Турнир камерный, по продолжительности проведения укладывается в три часа. В турнир А приглашаются взрослые с любым рейтингом и дети не старше 2007 года рождения с рейтингом 1200 и выше. В турнир Б приглашаются дети не старше 2007 года рождения с рейтингом не превышающем 1199. В случае малого количества участников, турниры будут объеденены в один. Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 700 рублей (многодетным скидка 100 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или по электронному адресу alen49@yandex.ru.