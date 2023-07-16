0 Комментариев

15 июля в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 21 человек.

Первое место занял Норицын Лев (ШК “Марс”, Всеволожск), на втором месте Горощеня Максим (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем Скуленков Николай (Всеволожск). Среди детей не старше 2007 года рождения на первом месте Носков Кирилл (Калининская ДЮСШ, СПб), на втором месте Головченко Платон (Кировская ДЮСШ, СПб), и на третьем месте Шадиев Александр (Клуб имени “Спасского”, СПб). Среди мальчиков 2014 года рождения и младше на первом месте Мякишев Кирилл (СШОР ШШ, СПб), на втором месте Ихсанов Далер (“Шахматная гостиная, Разметелево) и на третьем Зивер Лев (“Дебют”, Кудрово).

В турнире Б приняло участие 8 человек. На первом месте Фатеев Евгений (Всеволожск), на втором месте Ковалёв Тимофей (“Белый ферзь”, Колтуши) и на третьем Сюткин Иван (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Зиверт Маргарита (“Дебют”, Кудрово) и на втором месте Шадиева Мария (Клуб имени “Спасского”, СПб).

На канале youtube можно посмотреть трансляцию с турнира.

Фотографии с турнира находятся в альбоме вК Новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess