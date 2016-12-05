Просьба всем кому нужны российские рейтинги, а они нужны всем кто участвует в соревнованиях уровнем выше первенства двора, зарегистрироваться на сайте РШФ https://membership.ruchess.ru/Account/Register
а также заполнить информационную форму у своих тренеров. До 11 января сведения в электронном виде должны быть поданы в ШФ Ленинградской области.
В прошедшие выходные прошли традиционные Новогодние турниры для взрослых во Всеволожске и в посёлке имени Морозова. В субботу к нам во Всеволожск приезжали морозовские игроки, а в воскресенье гости и хозяева поменялись местами. Всеволожский турнир собрал 12 человек, а Морозовский только 9. Во Всеволожске первое место с результатом 6, 5 из 7 заняла автор этих строк. Единственная ничья была зафиксирована с нашим гостем из Балашихи Печереем Иваном Олеговичем. Иван Олегович сообщил нам, что в Балашихе нет и таких условий как у нас. Новогодний турнир в прошлом году Балашиха играла в гараже, в котором было очень холодно. Так, что условия наши можно назвать, если не королевскими, то хотя бы офицерскими, тем более, что скоро мы, возможно получим ещё одну комнату.
На втором месте с 4, 5 очками Владимир Моисеев из посёлка имени Морозова и на третьем Юрий Смирнов из Всеволожска. Таблицу можно посмотреть здесь Новогодний Всеволожск
В воскресенье наши игроки поехали с ответным визитом в посёлок имени Морозова. Таблицу можно посмотреть здесь Новогодний Морозовка
На первом месте с результатом 6 из 7 Юрий Малёв, на втором Владимир Доронин (оба из посёлка им. Морозова) и на третьем Виктор Жуковский из Всеволожска.
Общий вид турнира в посёлке имени Морозова.
Напоминаю, что ближайший турнир для взрослых состоится 8 января в посёлке Кузьмоловский. Автобус заказан на 10. 30 от Дома Культуры, окончательный ответ по нему будет получен на этой неделе. Если автобуса не будет, то добираться нужно будет самостоятельно.
1 и 4 января – занятий не будет
6-7 января выезд в Нарву на турнир, посвящённый 101-летию со Дня рождения Пауля Кереса. Могут участвовать и дети и взрослые.
Командный турнир по шахматам
8 января – выезд для взрослых разрядов на турнир в пос. Кузьмоловский
11 января (среда) занятия по обычному графику
15 и 18 января занятий не будет
22 января (воскресение) с 10 до 12 занятия по обычному графику. В 12. 00 Конкурс решения задач. Тема “связка” Взнос на организацию конкурса 150 рублей. Предварительная заявка обязательна.
25 января (среда) занятия по обычному графику
29 января (воскресенье) с 10 до 12 турнир по шахматам для детей-безразрядников по швейцарской системе. Турнир без вносов и без награждения. 5 туров. Регистрация с 9. 30 до 10. 00. Опоздавшие подключаются со второго тура с минусом в первом туре. Кто не собирается играть в турнире на занятия приходить не надо. Предварительная заявка обязательна.
Предварительные заявки подаются по электронному адресу alen49@yandex.ru не позднее чем за три дня до мероприятия. Не заявившиеся участники будут допущены только при наличии технической возможности.
с 14 по 16 декабря в городе Таллин прошёл чемпионат Европы по быстрым шахматам, в котором я приняла участие. В подобном турнире я играла впервые и многие спрашивают о впечатлениях, которые я там получила. При взгляде на стартовый протокол сразу становится ясно, что на призы в таком турнире рассчитывать трудно, если ты, конечно, не сильный гроссмейстер. Количество участников, а их оказалось 550 человек говорит о том, что это мало кого останавливает. Принцип комплектования турнира очень простой: никакого отбора, плати стартовый взнос и играй. Народу действительно очень много, из-за чего тесно в зале, но говорят, что это не каждый раз. Был отдельный зал для первых 32 досок, в котором играла верхушка айсберга с онлайн-трансляцией партий в интернете. Единственный знаменитый гроссмейстер, с которым мне повезло сыграть был Артур Юсупов, который сейчас живёт в Германии. Когда-то мы играли в одних школьных соревнованиях и он даже вспомнил меня. Артур был очень приветлив, перед партией пожелал мне хорошей игры, а после успехов в турнире. Я обратила внимание на забавное обстоятельство, когда он начал разговаривать он говорил с акцентом, который по ходу разговора бесследно исчез.
Слева-направо: Елена Быстрякова, Нина Сироткина и Артур Юсупов
Кроме этого я сфотографировалась с Кирсаном Илюмжиновым, который обратил внимание на мою шахматную сумочку. Вот эта фотография.
Итог моего выступления 238 место с 6 очками из 11 и -56 единиц рейтинга. Многие молодые шахматисты и шахматистки играют уже очень хорошо, хотя рейтинг у них низкий. Тот самый случай когда можно сказать “Главное не результат, а участие”.
Все итоги турнира можно посмотреть здесь http://chess-results.com/tnr245993.aspx?lan=11&art=4&wi=821&zeilen=99999
25 декабря в городе Сертолово состоится Рождественский турнир для детей юношеских и взрослых разрядов. Турнир проводится без стартовых взносов и без ограничения по возрасту. Традиционно для Сертолово турнир проводится отдельно для юношеских и взрослых разрядов. Приглашаются дошкольники и школьники.
18 декабря состоялся первый в истории шахматно-шашечного клуба Всеволожского Дома культуры “Марс” детский турнир по шашкам среди детей не старше 2006 года рождения. В турнире приняло участие 10 человек, преимущественно члены клуба. Только один участник пришёл к нам в гости – это Сидоров Данила из школы номер 2.
Среди мальчиков уверенную победу в турнире с результатом 8, 5 из 9 одержал Соболев Саша из Лицея №1, на втором месте Сидоров Данила с 7 очками. Судьбу третьего места решила последняя партия турнира Холоименко Юра (Лицей №1) – Чернышев Глеб (7 школа). Юра победил и оказался на третьем месте.
Успешно играли и девочки. На первом месте среди девочек с результатом 6 очков Валеева Ариша (Романовская школа), на втором Андреева Екатерина (6 школа) и на третьем дошкольница Портная Маша.
Небольшие подарки и грамоты Администрации города Всеволожска получили все участники турнира. К сожалению, не все остались довольны своим результатом и полученными подарками, громко рыдали и не пожелали фотографироваться, поэтому на фотографии не все участники.
Слева-направо: Чернышев Глеб, Андреев Тимофей, Холоименко Юрий, Соболев Саша, Сидоров Данила и Валеева Ариша.
Я желаю юным шашистам научиться не только выигрывать, но и проигрывать достойно.
Таблицу результатов можно посмотреть здесь
Новогодний шашки
Традиционно в середине декабря в Тосно проводится заключительное соревнование года – Кубок Алексея Куриловича (1 этап Кубка Ленинградской области среди школьников до 15 лет). В этом году честь Всеволожского района защищали: Коробов Иван, Романов Никита, Семикоз Егор и Йылмаз Мерьем. За первое место развернулась нешуточная борьба между нашей командой и командой Тосненского района-1. К финишу обе команды подошли с одинаковым результатом и лишь по дополнительным показателям золото досталось хозяевам турнира. Зато в личном зачете победу в турнире одержал наш Иван Коробов, он и получил главный приз – смартфон. Серебро среди юношей завоевал Романов Никита, а среди девушек – Йылмаз Мерьем. Поздравляем!
Турнирные таблицы на chess-results.com
24 декабря в помещении шахматного клуба “Цейтнот” (Колтушское шассе, дом 105) состоится товарищеский праздничный турнир для взрослых. Начало турнира в 12. 00. Стартовый взнос 200 рублей. Ожидаются московские гости из Балашихи. Регистрация с 11. 00 до 11. 45. Приглашаются все желающие, которым исполнилось 18 лет, для обсуждения наболевших вопросов шахматного движения во Всеволожском районе за круглым столом.
Охтинская
8 января 2017 года впервые во Всеволожском районе состоится турнир с обсчётом международного рейтинга. Эта информация будет интересна тем, кто хочет выполнить или подтвердить разряд. Причём это первый турнир в серии кубковых турниров по быстрым шахматам в посёлке Кузьмоловский. Желающие поехать на автобусе просьба подать заявку мне по электронному адресу alen49@yandex. ru до 20 декабря. Если заявок будет достаточно (10 человек) я закажу автобус. Если вы поедите своим ходом, то заявляться нужно согласно положению.
Обратите внимание, что турнир проводится со стартовым взносом, который зависит от вашего рейтинга.
Положение о кубке главы администрации Г.П. Кузьмолово по быстрым шахматам на 2017 год (1)
Шахматная школа “Белый Ферзь” приглашает принять участие в соревнованиях по шахматам!
Личное первенство среди детей Колтушской волости состоится 24 декабря.
Приглашаются дети 2007 г.р и младше.
Соревнования среди мальчиков 2011 г. р. и младше в 12.00.
Соревнования среди девочек 2007 г.р. и младше в 12.00.
Регистрация на турнир начинается в 11.30!
Соревнования среди мальчиков 2007 г.р. и младше в 15.00.
Регистрация на турнир начинается в 14.30!
Регламент 15 минут на партию. Круговая система туров. Максимальное Количество участников в каждой группе 8 человек, 7 туров!
Победители соревнований награждаются кубками и медалями в каждой возрастной категории.
Турнирный взнос: 500 руб.
Место проведения соревнований: Колтуши, ул.Верхняя д.3/1
Организатор соревнований: детский центр Мумимама.
Регистрация на турнир обязательна!
Регистрация по телефону 921-565-4668 Инесса