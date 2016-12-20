К Дню снятия полной Блокады Ленинграда

Рубрики: Новости | 29 Январь 2017 |

29 января многие Всеволожцы отметили Годовщину снятия полной блокады Ленинграда забегами на разные дистанции.

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Единственный шахматист нашего клуба Валерий Иванович Михайлов, принявший участие в забеге.

Остальные шахматисты тоже отметили это событие турниром для начинающих игроков. В турнире приняло участие 10 человек. Первое место с результатом 4 из 4 занял Ёлкин Иван из школы номер 2, на втором месте Гордеев Артём из шестой школы, у него 3 очка и лучший дополнительный показатель и на третьем месте Сидоров Данила из второй школы тоже с тремя очками.

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Все участники турнира после награждения.

Таблицу турнира можно посмотреть здесь

К Дню снятия полной блокады Ленинграда

По результатам турнира тройка призёров из дворовой лиги перешла в третью лигу. Турнир третьей лиги состоится 19 февраля в помещении ШК “Цейтнот” по адресу Колтушское шоссе, дом 105. Начало турнира в 14. 00, регистрация начинается за пол-часа до начала турнира. Приглашаются шахматисты и шахматистки 3-го юношеского разряда. Благотворительный взнос 150 рублей.

Ввиду того, что обсчитывать рейтинги я не имею технической возможности, а без них присваивать разряды невозможно далее разделение детей по силе будет происходить по лигам. Вот соответствие лиг и разрядов:

дворовая лига – безразрядники, третья лига – третий юношеский, вторая лига – второй юношеский, первая лига – первый юношеский, высшая лига – третий взрослый премьер лига – второй взрослый разряд, супер-лига первый разряд. Участники, занявшие два первых места выходят в более высокую лигу, занявшие два последних места вылетают в более низкую.

Турнир для взрослых состоится 26 февраля в помещении шахматного клуба “Диалог поколений”. Сбор участников в 12. 00 в Доме культуры.

Предварительная регистрация на оба турнира по электронному адресу alen49@yandex.ru обязательна. В противном случае участники будут допускаться только в случае наличия свободных мест.

 


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Итоги некоторых январских мероприятий

Рубрики: Новости | 27 Январь 2017 |

С 13 по 20 января в гостинице Санкт-Петербург прошло первенство Северо-Западного Федерального округа среди ветеранов. Я впервые приняла участие в подобном турнире. У турнира есть спонсоры, главный из которых Викинг-банк, поэтому он проходит с хорошими призами и условия участия в нём позволяют многим участникам приехать за свой счёт. Проживание за умеренную цену и питание в панорамном ресторане “Беринг” с большой скидкой.  Игра в зале с видом на Аврору. Одним словом, если вы хотите отлично провести время за адекватные деньги – это хороший способ вложения средств и времени.

Итоги турнира можно посмотреть здесь http://chess-results.com/tnr258593.aspx?lan=11&art=0&wi=821

Фотографии и отчёт о турнире можно посмотреть здесь http://www.nwchess.ru/nwchess.nsf/(wnews)/9D30C1C54006168C4325807F0076D4BB

От Всеволожского района участвовало три человека: автор этих строк, Вадим Балакин и Владимир Семёнов. В призёры удалось попасть только мне, заняв первое женское место и получив таким образом путёвку на первенство России в Сочи. Лучший результат среди игроков Ленинградской области показал Владимир Никитин из города Кириши, он на пятом месте.

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Все победители и призёры турнира.

22 января в шахматно-шашечном клубе Всеволожского Дома Культуры прошёл прошёл конкурс решения задач по гандикап-системе среди детей. На первом месте Холоименко Юрий, на втором Ижорин Ярослав и на третьем Фомина Катя.

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В ожидании результатов конкурса Юра с Катей играют в шашки.

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Второй призёр конкурса решения задач Ижорин Ярослав –  в Блокадном турнире он занял 3 место среди детей 2008 года рождения.

Напоминаю, что 29 января с 10 до 12 часов во Всеволожском ДК пройдёт турнир для начинающих игроков, освоивших курс №1 “Шахматные фигуры и их ходы”. Регистрация начинается за 15 минут до начала турнира, 4 тура по швейцарской системе. Турнир, к сожалению, не имеет спонсоров, поэтому пройдёт без обязательных взносов, однако возможны добровольные пожертвования.


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Санкт-Петербургский клуб “Овертайм” приглашает.

Рубрики: Новости | 26 Январь 2017 |

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Первый рейтинговый турнир во Всеволожском районе

Рубрики: Новости | 9 Январь 2017 |

8 января в посёлке Кузьмоловский прошёл первый в истории турнир с обсчётом международного рейтинга. С 1 января 2017 года произошли серьёзные изменения в плане присвоения разрядов. Первое новшество заключается в том, что теперь можно выполнять разряды в трёх шахматных номинациях: классика, рапид и блиц. Это, несомненно плюс. А теперь о новых препятствиях на пути повышения и подтверждения существующих разрядов. Повысить разряд можно только играя в рейтинговых турнирах, причём с 1 января 2017 года кроме международного рейтинга вводится в обязательном порядке и российский рейтинг. До 1 января получение ID было бесплатным, теперь же за него придётся платить.

За обсчёт рейтинга, как российского так и международного тоже нужно платить, а кроме того нужен судья Всероссийской категории. С турнирами такого типа на территории Всеволожского района мы вчера ознакомились. Взнос для безрейтинговых игроков составил 500 рублей и большинство всеволожских игроков отказались от поездки на турнир в Кузьмолово, посчитав взнос слишком большим, а рейтинг им лично не нужным, хотя администрация нашего города предоставляла автобус. Желающие сыграть в турнире отправились в Кузьмолово на машине. Вот наши представители: Чувахов Илья, Олег Васильев, Семикоз Егор, Портной Дмитрий и автор этих строк.

Судил турнир многоопытный Масляков Сергей Юрьевич. Турнир прошёл гладко, без намёков на конфликты, возможно именно потому что денежный ценз отсёк игроков, которые по-прежнему начинают рокировку с хода ладьи.

Игра проходила в новом шахматном клубе посёлка Кузьмоловский, который примерно и рассчитан на 32 человека, как и участвовало в турнире. Единственное, что мне не понравилось – это очень большие шахматы на маленькой доске. При недостатке времени я дважды схватилась не за ту фигуру из двух одинаковых стоящих рядом. У нас есть точно такие шахматы в клубе, нужно проводить дополнительные тренировки на подобных шахматах.

Первое место в турнире занял Георгий Мухин из Санкт-Петербурга, на втором Масляков Владимир из Тосно и на третьем сразу два участника- это Григорьев Юрий из Выборга и Ахмеджанов Шавкат из Мурино.

Посмотреть итоги турнира можно здесь: Таблицы на Chess-results.

, а фотографии на сайте Кузьмоловского шахматного клуба   , а также в их же группе вКонтакте.


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К Дню рождения Пауля Кереса

Рубрики: Новости | 9 Январь 2017 |

1001 год назад, 7 января 1917 в городе Нарва родился выдающийся эстонский шахматист Пауль Керес. Одна из центральных улиц города Нарва названа  его именем.

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Кроме того недалеко от комплекса ФАМА любой желающий может сыграть с Паулем Кересом. На этой фотографии играет участник нашей команды мастер ФИДЕ Римма Бакустина. Размещаю ссылку на открытие памятника http://rus.postimees.ee/3460069/foto-v-narve-teper-mozhno-igrat-v-shahmaty-s-paulem-keresom/4857623  Если вы были внимательными, то заметили, что позиция стоящая на доске на нашей фотографии отличается от той, что была на открытии. Загадка, как такое могло произойти.

Обычно участники турнира перед началом возлагают цветы к памятнику Кереса, но в этом году из-за очень сильного мороза Леонид Пелешев сделал это один за всех.

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7 января нарвские шахматисты проводят традиционный командный праздничный турнир посвящённый памятной дате. Состав команды 5 человек. В этом году впервые и я приняла участие в составе команды Ленинградской области. Турнир проходит в ТРЦ ФАМА. Центр украшен по случаю Новогодних праздников. Над головой по проволоке ездят на велосипеде забавные деды Морозы с мешками подарков. Празднично и уютно.

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Турнир проходит в центральном фойе ТРЦ “ФАМА”, в котором выставляются чёрно-белые столы и белые стулья. Выглядит очень солидно.

В турнире приняло участие 6 команд, четыре эстонские команды и две приезжие: сборная Санкт-Петербурга и сборная Ленинградской области. Состав нашей команды выглядел так: 1 доска международный мастер Анюхин Алексей, 2 доска международный мастер Быстрякова Елена 3 доска мастер ФИДЕ Бакустина Римма, 4 доска Кудрявцев Николай и 5 доска Ильин Никита. Первое место в турнире заняла очень сильная команда клуба Малетяхт города Нарва. Руководит клубом Леонид Пелешев и команда укомплектована его учениками. Это крепко играющие молодые ребята. На втором месте команда города Йыхви возглавлял которую международный мастер из Швеции. Нам удалось,  не без доли везения занять третье место.

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Вот такие медали и кубки ждали победителей турнира и кроме того награждались лучшие игроки клуба Малетяхт по итогам года в различных возрастных номинациях от детей до ветеранов оригинальными наградами с изображением шахматных фигур.

А теперь пару слов о доле везения. Первые два матча мы крупно проиграли очень сильным командам Йыхви и “Малетяхт” и в третьем играем с “Каиссой”. Понятно, что ещё одно поражение и можно идти за сыром. Уже объявлено начало тура, а на третьей доске у Риммы нет противника. Как потом выяснилось он пошёл за водой, не знаю, как уж так его замучала жажда на таком сильном морозе. Я, например играла, то накинув шубу, то надев шапку. Поняв, что человек безвозвратно исчез, капитан “Каиссы” принимает решение сажать кого-то из зрителей. Зритель поначалу отбивается, но потом всё же садится. У него на часах осталось 6 минут из отведённых 12, и воодушевлённая столь значимой форой Римма побеждает.

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Моя партия в матче с “Каиссой” складывалась остро при обоюдной нехватке времени. Добавление составляло 3 секунды. На доске в эндшпиле оставалось по ферзю и коню, самые колючие фигуры. Мой король был немного лучше прикрыт, чем его, это и решило исход партии в мою пользу. Таким образом был выигран важный матч.

В четвёртом туре мы встречались с командой Санкт-Петербурга, состав которой выглядел впечатляюще. Алексей Иванов на первой доске набрал 5 из 5, но остальные участники, приехавшие на ночном поезде совершенно не выспались и играли ниже своих возможностей. В результате важная ничья в матче.

 

WP_20170107_017А вот и наша замечательная сборная: Никита Ильин, Николай Кудрявцев , Елена Быстрякова, Алексей Анюхин и Римма Бакустина.

Гостеприимная шахматная Эстония ждёт вас на своих турнирах, с календарём соревнований наших нарвских друзей можно ознакомиться здесь  http://www.maletaht.ee/home/article.php?id=1274, а статью Леонида Пелешева о прошедшем турнире прочитать здесь http://www.maletaht.ee/home/article.php?id=1276

Далее я привожу текст, написанный Алексеем Анюхиным, который дополнит картину прошедших событий:

“101- летие со дня рождения (07 января) знаменитого эстонского гроссмейстера Пауля Кереса в Нарве снова отметили традиционным  командным турниром.  Нарва – родина Пауля  Кереса.  Здесь,  его именем названа улица вдоль железной дороги, а также универмаг, где всё украшено шахматной символикой.    Сам Пауль Керес на Петровской площади в Нарве сидит за шахматной доской, где он  и  шахматная доска, и  шахматные фигуры со столом  сделаны из бронзы. Можно сесть напротив и посмотреть позицию из последней партии великого маэстро.  Самая  большая заслуга Кереса, что он не только был участником знаменитого послевоенного «Авро-турнира», который организовали после смерти непобеждённого Александра Алёхина, но он был ещё 3-х кратным чемпионом СССР. Это достижение, может быть, ещё сложнее, чем стать чемпионом мира. Все мы знаем советскую шахматную школу. Советские гроссмейстеры побеждали сборную мира….                                                                                                                                               Все события развивались 7 января, в субботу в торгово-развлекательном центре «ФАМА» при большом скоплении людей, что интересно, не только  болельщиков, но и случайно пришедших. Одновременно, в перерывах между матчами, проходила шахматная викторина и награждение лучших юных шахматистов нарвского НДДТ по итогам года. Всем руководили по микрофону тамада и сам президент нарвского шахматного клуба «Малетяхт» Леонид Пелешев, мастер ФИДЕ.    Всего были приглашены для участия шесть команд.  Из них три – нарвские  и три – приезжие (Санкт-Петербург, Ленинградская область и  эстонский город  Йыхви).  Состав команды – пять человек. Ленинградскую область представляли: две шахматистки из города Всеволожска вместе с знаменитой международным мастером Еленой Быстряковой, мастером ФИДЕ Риммой  Бакустиной и трое из нашего родного Кингисеппа –  международный мастер, мастер спорта России Алексей Анюхин, ветеран кингисеппских шахмат Николай Кудрявцев и юноша Никита Ильин. Случилось так, что  команда Ленинградской области собралась с силами только в третьем  матче  против нарвской «Каиссы» и победила чемпиона клубных команд Эстонии с разгромным счётом.  Но это произошло после двух проигрышей в матчах с Йыхви и нарвским клубом «Малетахт», которые были укомплектованы фаворитами по полной. Например, Йыхви на первой доске была усилена международным мастером из Швеции. Далее,  последовали ничья 2,5 : 2,5 с командой Санкт –Петербурга и победа в последнем туре над нарвской командой ШК «Малетахт -2».  Получился  дележ по командным очкам с нарвской «Каиссой» за 3 – 4 места, но мы их как раз победили по встрече. Итог – третье командное место и позади остались две нарвские команды и команда Санкт-Петербурга.  Наградами всем участникам сборной Ленинградской области стали очень красивые медали с изображением Пауля Кереса, грамоты и приличный кубок. Будь мы четвёртыми – остались бы без всего. Конечно,  в торговом зале было очень шумно и всё время играла музыка, но борьба была настоящей. Алексею Анюхину удалось победить двух международных мастеров и одного без звания на первой доске. Все участники сборной Ленинградской области (трое из Кингисеппа) старались во всю и боролись.”


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Очередной этап Кубка ЛО среди детей младшего возраста в посёлке Кузьмоловский

Рубрики: Новости | 3 Январь 2017 |

С 24 по 26 февраля в посёлке Кузьмоловский состоится очередной этап первенства ЛО среди детей не старше 2006-2007 и 2008 года рождения. Состав команды: два мальчика и девочка не старше 2006 г. р. и один мальчик не старше 2008 года рождения. Допускаются участники в личном зачёте.

Проект положения можно посмотреть здесь Положение на детский областной турнир 24-26 02 2017 (2)


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Российские рейтинги

Рубрики: Новости | 29 Декабрь 2016 |

Просьба всем кому нужны российские рейтинги, а они нужны всем кто участвует в соревнованиях уровнем выше первенства двора, зарегистрироваться на сайте РШФ https://membership.ruchess.ru/Account/Register

а также заполнить информационную форму у своих тренеров. До 11 января сведения в электронном виде должны быть поданы в ШФ Ленинградской области.

 


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Прошли Новогодние турниры

Рубрики: Новости | 26 Декабрь 2016 |

В прошедшие выходные прошли традиционные Новогодние турниры для взрослых во Всеволожске и в посёлке имени Морозова. В субботу к нам во Всеволожск приезжали морозовские игроки, а в воскресенье гости и хозяева поменялись местами. Всеволожский турнир собрал 12 человек, а Морозовский только 9. Во Всеволожске первое место с результатом 6, 5 из 7 заняла автор этих строк.  Единственная ничья была зафиксирована с нашим гостем из Балашихи Печереем Иваном Олеговичем. Иван Олегович сообщил нам, что в Балашихе нет и таких условий как у нас. Новогодний турнир в прошлом году Балашиха играла в гараже, в котором было очень холодно. Так, что условия наши можно назвать, если не королевскими, то хотя бы офицерскими, тем более, что скоро мы, возможно получим ещё одну комнату.

На втором месте с 4, 5 очками Владимир Моисеев из посёлка имени Морозова и на третьем Юрий Смирнов  из Всеволожска. Таблицу можно посмотреть здесь Новогодний Всеволожск

В воскресенье наши игроки поехали с ответным визитом в посёлок имени Морозова. Таблицу можно посмотреть здесь Новогодний Морозовка

На первом месте с результатом 6 из 7 Юрий Малёв, на втором Владимир Доронин (оба из посёлка им. Морозова) и на третьем Виктор Жуковский из Всеволожска.

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Общий вид турнира в посёлке имени Морозова.

Напоминаю, что ближайший турнир для взрослых состоится 8 января в посёлке Кузьмоловский. Автобус заказан на 10. 30 от Дома Культуры, окончательный ответ по нему будет получен на этой неделе. Если автобуса не будет, то добираться нужно будет самостоятельно.


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График работы шахматно-шашечного клуба “Марс” Всеволожского ДК на январь

Рубрики: Новости | 20 Декабрь 2016 |

1 и 4 января – занятий не будет

6-7 января выезд в Нарву на турнир, посвящённый 101-летию со Дня рождения Пауля Кереса. Могут участвовать и дети и взрослые.

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Командный турнир по шахматам

 

8 января – выезд для взрослых разрядов на турнир в пос. Кузьмоловский

11 января (среда) занятия по обычному графику

15 и 18 января занятий не будет

22 января (воскресение) с 10 до 12 занятия по обычному графику.  В 12. 00 Конкурс решения задач. Тема “связка” Взнос на организацию конкурса 150 рублей. Предварительная заявка обязательна.

25 января (среда) занятия по обычному графику

29 января (воскресенье) с 10 до 12 турнир по шахматам для детей-безразрядников по швейцарской системе. Турнир без вносов и без награждения. 5 туров. Регистрация с 9. 30 до 10. 00. Опоздавшие подключаются со второго тура с минусом в первом туре. Кто не собирается играть в турнире на занятия приходить не надо. Предварительная заявка обязательна.

Предварительные заявки подаются по электронному адресу alen49@yandex.ru не позднее чем за три дня до мероприятия. Не заявившиеся участники будут допущены только при наличии технической возможности.

 


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Чемпионат Европы по быстрым шахматам

Рубрики: Новости | 20 Декабрь 2016 |

с 14 по 16 декабря в городе Таллин прошёл чемпионат Европы по быстрым шахматам, в котором я приняла участие. В подобном турнире я играла впервые и многие спрашивают о впечатлениях, которые я там получила. При взгляде на стартовый протокол сразу становится ясно, что на призы в таком турнире рассчитывать трудно, если ты, конечно, не сильный гроссмейстер. Количество участников, а их оказалось 550 человек говорит о том, что это мало кого останавливает. Принцип комплектования турнира очень простой: никакого отбора, плати стартовый взнос и играй. Народу действительно очень много, из-за чего тесно в зале, но говорят, что это не каждый раз. Был отдельный зал для первых 32 досок, в котором играла верхушка айсберга с онлайн-трансляцией партий в интернете. Единственный знаменитый гроссмейстер, с которым мне повезло сыграть был Артур Юсупов, который сейчас живёт в Германии. Когда-то мы играли в одних школьных соревнованиях и он даже вспомнил меня. Артур был очень приветлив, перед партией пожелал мне хорошей игры, а после успехов в турнире. Я обратила внимание на забавное обстоятельство, когда он начал разговаривать он говорил с акцентом, который по ходу разговора бесследно исчез.

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Слева-направо: Елена Быстрякова, Нина Сироткина и Артур Юсупов

Кроме этого я сфотографировалась с Кирсаном Илюмжиновым, который обратил внимание на мою шахматную сумочку. Вот эта фотография.

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Итог моего выступления 238 место с 6 очками из 11 и -56 единиц рейтинга. Многие молодые шахматисты и шахматистки играют уже очень хорошо, хотя рейтинг у них низкий. Тот самый случай когда можно сказать “Главное не результат, а участие”.

Все итоги турнира можно посмотреть здесь http://chess-results.com/tnr245993.aspx?lan=11&art=4&wi=821&zeilen=99999


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