1001 год назад, 7 января 1917 в городе Нарва родился выдающийся эстонский шахматист Пауль Керес. Одна из центральных улиц города Нарва названа его именем.

Кроме того недалеко от комплекса ФАМА любой желающий может сыграть с Паулем Кересом. На этой фотографии играет участник нашей команды мастер ФИДЕ Римма Бакустина. Размещаю ссылку на открытие памятника http://rus.postimees.ee/3460069/foto-v-narve-teper-mozhno-igrat-v-shahmaty-s-paulem-keresom/4857623 Если вы были внимательными, то заметили, что позиция стоящая на доске на нашей фотографии отличается от той, что была на открытии. Загадка, как такое могло произойти.

Обычно участники турнира перед началом возлагают цветы к памятнику Кереса, но в этом году из-за очень сильного мороза Леонид Пелешев сделал это один за всех.

7 января нарвские шахматисты проводят традиционный командный праздничный турнир посвящённый памятной дате. Состав команды 5 человек. В этом году впервые и я приняла участие в составе команды Ленинградской области. Турнир проходит в ТРЦ ФАМА. Центр украшен по случаю Новогодних праздников. Над головой по проволоке ездят на велосипеде забавные деды Морозы с мешками подарков. Празднично и уютно.

Турнир проходит в центральном фойе ТРЦ “ФАМА”, в котором выставляются чёрно-белые столы и белые стулья. Выглядит очень солидно.

В турнире приняло участие 6 команд, четыре эстонские команды и две приезжие: сборная Санкт-Петербурга и сборная Ленинградской области. Состав нашей команды выглядел так: 1 доска международный мастер Анюхин Алексей, 2 доска международный мастер Быстрякова Елена 3 доска мастер ФИДЕ Бакустина Римма, 4 доска Кудрявцев Николай и 5 доска Ильин Никита. Первое место в турнире заняла очень сильная команда клуба Малетяхт города Нарва. Руководит клубом Леонид Пелешев и команда укомплектована его учениками. Это крепко играющие молодые ребята. На втором месте команда города Йыхви возглавлял которую международный мастер из Швеции. Нам удалось, не без доли везения занять третье место.

Вот такие медали и кубки ждали победителей турнира и кроме того награждались лучшие игроки клуба Малетяхт по итогам года в различных возрастных номинациях от детей до ветеранов оригинальными наградами с изображением шахматных фигур.

А теперь пару слов о доле везения. Первые два матча мы крупно проиграли очень сильным командам Йыхви и “Малетяхт” и в третьем играем с “Каиссой”. Понятно, что ещё одно поражение и можно идти за сыром. Уже объявлено начало тура, а на третьей доске у Риммы нет противника. Как потом выяснилось он пошёл за водой, не знаю, как уж так его замучала жажда на таком сильном морозе. Я, например играла, то накинув шубу, то надев шапку. Поняв, что человек безвозвратно исчез, капитан “Каиссы” принимает решение сажать кого-то из зрителей. Зритель поначалу отбивается, но потом всё же садится. У него на часах осталось 6 минут из отведённых 12, и воодушевлённая столь значимой форой Римма побеждает.

Моя партия в матче с “Каиссой” складывалась остро при обоюдной нехватке времени. Добавление составляло 3 секунды. На доске в эндшпиле оставалось по ферзю и коню, самые колючие фигуры. Мой король был немного лучше прикрыт, чем его, это и решило исход партии в мою пользу. Таким образом был выигран важный матч.

В четвёртом туре мы встречались с командой Санкт-Петербурга, состав которой выглядел впечатляюще. Алексей Иванов на первой доске набрал 5 из 5, но остальные участники, приехавшие на ночном поезде совершенно не выспались и играли ниже своих возможностей. В результате важная ничья в матче.

А вот и наша замечательная сборная: Никита Ильин, Николай Кудрявцев , Елена Быстрякова, Алексей Анюхин и Римма Бакустина.

Гостеприимная шахматная Эстония ждёт вас на своих турнирах, с календарём соревнований наших нарвских друзей можно ознакомиться здесь http://www.maletaht.ee/home/article.php?id=1274, а статью Леонида Пелешева о прошедшем турнире прочитать здесь http://www.maletaht.ee/home/article.php?id=1276

Далее я привожу текст, написанный Алексеем Анюхиным, который дополнит картину прошедших событий:

“101- летие со дня рождения (07 января) знаменитого эстонского гроссмейстера Пауля Кереса в Нарве снова отметили традиционным командным турниром. Нарва – родина Пауля Кереса. Здесь, его именем названа улица вдоль железной дороги, а также универмаг, где всё украшено шахматной символикой. Сам Пауль Керес на Петровской площади в Нарве сидит за шахматной доской, где он и шахматная доска, и шахматные фигуры со столом сделаны из бронзы. Можно сесть напротив и посмотреть позицию из последней партии великого маэстро. Самая большая заслуга Кереса, что он не только был участником знаменитого послевоенного «Авро-турнира», который организовали после смерти непобеждённого Александра Алёхина, но он был ещё 3-х кратным чемпионом СССР. Это достижение, может быть, ещё сложнее, чем стать чемпионом мира. Все мы знаем советскую шахматную школу. Советские гроссмейстеры побеждали сборную мира…. Все события развивались 7 января, в субботу в торгово-развлекательном центре «ФАМА» при большом скоплении людей, что интересно, не только болельщиков, но и случайно пришедших. Одновременно, в перерывах между матчами, проходила шахматная викторина и награждение лучших юных шахматистов нарвского НДДТ по итогам года. Всем руководили по микрофону тамада и сам президент нарвского шахматного клуба «Малетяхт» Леонид Пелешев, мастер ФИДЕ. Всего были приглашены для участия шесть команд. Из них три – нарвские и три – приезжие (Санкт-Петербург, Ленинградская область и эстонский город Йыхви). Состав команды – пять человек. Ленинградскую область представляли: две шахматистки из города Всеволожска вместе с знаменитой международным мастером Еленой Быстряковой, мастером ФИДЕ Риммой Бакустиной и трое из нашего родного Кингисеппа – международный мастер, мастер спорта России Алексей Анюхин, ветеран кингисеппских шахмат Николай Кудрявцев и юноша Никита Ильин. Случилось так, что команда Ленинградской области собралась с силами только в третьем матче против нарвской «Каиссы» и победила чемпиона клубных команд Эстонии с разгромным счётом. Но это произошло после двух проигрышей в матчах с Йыхви и нарвским клубом «Малетахт», которые были укомплектованы фаворитами по полной. Например, Йыхви на первой доске была усилена международным мастером из Швеции. Далее, последовали ничья 2,5 : 2,5 с командой Санкт –Петербурга и победа в последнем туре над нарвской командой ШК «Малетахт -2». Получился дележ по командным очкам с нарвской «Каиссой» за 3 – 4 места, но мы их как раз победили по встрече. Итог – третье командное место и позади остались две нарвские команды и команда Санкт-Петербурга. Наградами всем участникам сборной Ленинградской области стали очень красивые медали с изображением Пауля Кереса, грамоты и приличный кубок. Будь мы четвёртыми – остались бы без всего. Конечно, в торговом зале было очень шумно и всё время играла музыка, но борьба была настоящей. Алексею Анюхину удалось победить двух международных мастеров и одного без звания на первой доске. Все участники сборной Ленинградской области (трое из Кингисеппа) старались во всю и боролись.”