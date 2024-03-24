0 Комментариев

23 марта в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир для игроков с рейтингом не выше 1400. В турнире приняло участие 19 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Павел (Всеволожск), на втором месте Фатеев Евгений (Всеволожск) и на третьем Царёв Николай (Колтуши).

Среди девочек на первом месте Михайлова Варвара (Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Ковалёв Тимофей (Колтуши), на втором Осколков Платон (Санкт-Петербург) и на третьем Ведяков Егор (Колтуши).

Среди участнкиов с рейтингом не выше 1200 на первом месте Лебедев Евгений (Пушкин), на втором Беликов Дарий (Всеволожск) и на третьем Колотов Станислав (Санкт-Петербург).

Среди участников с рейтингом не выше 1100 на первом месте Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск), на втором Штучный Алексей (Всеволожск) и на третьем Хорошков Егор (Всеволожск).

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК