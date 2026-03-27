0 Комментариев

Результаты Чемпионата и Первенства Всеволожского района по решению шахматных композиций

Мар 27, 2026 | Результаты | Нет комментариев

21 марта в новом комплексе ФОК состоялся конкурс по решению шахматных композиций, в котором приняло участие 42 человека. 

Первое место среди мужчин занял Ковалёв Сергей, на втором Трофимов Александр и на третьем Михайлов Валерий. 

Первое место среди женщин заняла Сунгурова Татьяна, на втором месте Щапова Анастасия.

Первое место среди юношей занял Черкасов Андрей, на втором месте Воронов Дмитрий и на третьем Абашев Владимир.

Среди девушек на первом месте Александрова Анастасия, на втором Мамбетова Линара и на третьем Щапова Софья.

Среди мальчиков не старше 2017 года рождения на первом месте Никулин Александр, на втором Беликов Дарий и на третьем Цай Михаил.

Среди девочек младше 2017 года рождения на первом месте Кондратович Валерия. 

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте solving.wfcc

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

