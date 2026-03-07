0 Комментариев

7 марта в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 15 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Лебедев Евгений (Пушкин), на втором месте Пукки Василий (Всеволожск) и на третьем Васильев Артём (Всеволожск).

Первое место среди девочек заняла Куракина Юлия (Санкт-Петербург), на втором месте Кусей Анна (Всеволожск) и на третьем Кареткина Вера (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом в диапазоне от 1000 до 1150 на первом месте Абашев Сергей (Всеволожск), на втором Горбачёв Лука (Всеволожск) и на третьем Власов Артём (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess