0 Комментариев

21 февраля в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 10 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Борисов Денис (Воейково), на втором месте Филькин Артемий (Всеволожск) и на третьем Глазков Афанасий (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом в диапазоне от 0 до 1050 на первом месте Гоцолов Серпгей (Всеволожск), на втором Черенцов Михаил (Всеволожск) и на третьем Аридов Данила (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess