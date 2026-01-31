0 Комментариев

Расписание турниров
Результаты турнир «День ювелира — 2026»

Янв 31, 2026 | Результаты | Нет комментариев

131 января в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 24 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Никитин Даниил (Санкт-Петербург), на втором месте  Абашев Владимир (Всеволожск) и на третьем Агафонов Евгений (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1300-1600 на первом месте Абашев Павел (Всеволожск), на втором  Цай Михаил (Всеволожск) и на третьем Булатов Артур (Санкт-Петербург).

Среди игроков с рейтингом 1150-1300 на первом месте Гоби Даниил (Санкт-Петербург), на втором  Зюзько Роман (Всеволожск) и на третьем Волков Даниил (Воейково).

Среди игроков с рейтингом 0-1150 на первом месте Кузьмин Алексей (Всеволожск), на втором  Глазков Афанасий (Всеволожск) и на третьем Горбачёв Лука (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Куракина Юлия (Санкт-Петербург), на втором Волкова София (Воейково) и на третем Чирко Лидия (Колтуши). 

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

