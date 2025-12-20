0 Комментариев

Начинается регистрация на турнир «День МЧС — 2025» для игроков не старше 2008 года рождения без ограничения в рейтинге. Турнир состоится 27 декабря (суббота) в помещении ШШК «Марс» по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску «Медок». На окне надпись «Метаморфозы».

Приглашаются дети не старше 2008 года рождения без ограничения в рейтинге.

Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 1300 рублей (многодетным и инвалидам скидка 200 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку «Записаться на турнир» или на электронную почту по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults

Наградные категории будут определены судейской коллегией в зависимости от количества заявившихся игроков. Для открытия новой категории необходимо не менее 6 участнков.

В случае дележа мест дополнительные показатели: 1. Личная встреча, 2. Бухгольц, 3. Усечёный Бухгольц (без худшего результата), 4. Количество побед.