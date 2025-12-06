0 Комментариев

5 декабря в Молодёжном центре посёлка Южный в рамках Большого Рождественского фестваля состоялся шахматный турнир по блицу. В турнире приняло участие 24 человека.
Первое место в абсолютном зачёте и среди младшей возрастной школьной группы (2017 — 2016 года рождения) занял Беликов Дарий, на втором месте Тихонов Артём и на третьем Цай Михаил.
Среди старших школьников (2012-2007 годов рождения) на первом месте Романов Ярослав, на втором Степанов Никита и на третьем Алиев Денис.
Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults
Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess
