Расписание турниров
Записаться на турнир

Результаты второго дня Большого Рождественского фестиваля

Дек 6, 2025 | Результаты турнира | Нет комментариев

5 декабря в Молодёжном центре посёлка Южный  в рамках Большого Рождественского фестваля состоялся шахматный турнир по блицу. В турнире приняло участие 24 человека.

Первое место в абсолютном зачёте и среди младшей возрастной школьной группы (2017 — 2016 года рождения) занял Беликов Дарий, на втором месте  Тихонов Артём и на третьем Цай Михаил.

Среди старших школьников (2012-2007 годов рождения) на первом месте Романов Ярослав, на втором  Степанов Никита и на третьем Алиев Денис.

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

Рубрики

0 Комментариев

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *