0 Комментариев

25 октября в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир «Осенний рапид — 2025». В турнире приняло участие 24 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Пукки Иван (Всеволожск), на втором месте Малахов Владислав (Всеволожск) и на третьем Пукки Василий (Всеволожск).

Среди участников с рейтингом 1000 на первом месте Кузьмин Алексей (Всеволожск) , на втором Горбачёв Лука (Всеволожск) и на третьем Ботнарь Тимур (Всеволожск).

Среди участников с рейтингом 0 на первом месте Теплов Евгений (Всеволожск), на втором Барташевич Иван (Всеволожск) и на третьем Гречко Платон (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть на сайте вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess