0 Комментариев

25 октября в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир «Международный день художника — 2025». В турнире приняло участие 23 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Беликов Дарий (Всеволожск), на втором месте Фатеев Евгений (Всеволожск) и на третьем Тихонов Артём (Колтуши).

Среди участников с рейтингом 1101-1200 на первом месте Копылов Алексей (Всеволожск) , на втором Копылов Владислав (Всеволожск) и на третьем Тихонов Тимофей (Колтуши).

Среди участников с рейтингом 1000-1100 на первом месте Мильчаков Григорий (Всеволожск), на втором Малахов Владислав (Всеволожск) и на третьем Васильев Максим (Санкт-Петербург).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть на сайте вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess