0 Комментариев

22 июня в помещении ШШК “Марс” состоялся шахматный турнир “Лето красное – 2025”. В турнире приняло участие 20 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Зотов Алексей (Всеволожск), на втором месте Ихсанов Далер (Невская Дубровка) и на третьем Новоржевцев Серафим (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Савельева Алиса (Всеволожск), на втором Арбузова Александра (Всеволожск) и на третьем Исаенкова (Санкт-Петербург).

Среди мальчиков 2016 года рождения и младше на первом месте Беликов Дарий (Всеволожск), на втором месте Буяков Никита (Кудрово) и на третьем месте Буяков Егор (Кудрово).

Среди игроков с рейтингом от 1101 до 1300 на первом месте Буяков Егор (Кудрово), на втором месте Ахмадеев Гавриил (Всеволожск) и на третьем месте Тихонов Артём (Колтуши).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Савельева Алиса (Всеволожск), на втором Арбузова Александра (Всеволожск), на третьем Евдокимов Владимир (Всеволожск).

Среди игроков не старше 2018 года рождения на первом месте Тихонов Тимофей (Колтуши), на втором месте Арбузова Александра (Всеволожск), на третьем месте Жучкова Екатерина (Санкт-Петербург).

Лауреатами турнира стали Чеботарев Максим (Всеволожск), Фатеев Евгений (Всеволожск) и Жучков Александр (Санкт-Петербург).

Результаты турнира можно посмотреть на сайте chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Новые рейтинги игроков можно посмотреть на сайте ruchess