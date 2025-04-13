0 Комментариев

12 апреля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “День Космонавтики – 2025” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 34 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Жучков Александр (Санкт-Петербург), на втором Якубов Илья (Санкт-Петербург) и на третьем Солнцев Сергей (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Солнцева Алёна (Всеволожск), на втором Комиссарова Надежда (Всеволожск) и на третьем Волкова София (Разметелево).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Жучков Александр (Санкт-Петербург), на втором Пукки Иван (Всеволожск), и на третьем Агапитов Владимир (Колтуши).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Чеботарев Максим (Всеволожск), на втором Волков Даниил (Разметелево) и на третьем Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Пукки Иван (Всеволожск), на втором Алексеев Дмитрий (Разметелево) и на третьем Солнцева Алёна (Всеволожск).

Лауреатами турнира стали Новоржевцев Серафим (Всеволожск) и Лапковский Ярослав (Всеволожск).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess