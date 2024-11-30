0 Комментариев

30 ноября в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Всемирный день домашних животных – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 16 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Чеботарев Максим (Всеволожск), на втором Пукки Иван (Всеволожск) и на третьем Копачев Владимир (Всеволожск).

Среди девочек в турнире приняла участие только Власова Алиса из Всеволожска, она и стала победительницей.

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Габоа Иван (Всеволожск), на втором Пукки Василий (Всеволожск) , на на третьем Щукин Иван (Всеволожск).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Ли Тимофей (Всеволожск), на втором Новоржевцев Серафим (Всеволожск) и на третьем Колесник Арсений (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Малахов Владислав (Всеволожск), на втором Лапковский Ярослав (Всеволожск) и на третьем Каширский Фёдор (Всеволожск).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess после их публикации