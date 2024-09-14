0 Комментариев

14 сентября в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Всеволожская осень – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 16 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Павел (Всеволожск), на втором Зотов Алексей (Всеволожск) и на третьем Якубов Илья (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Архипова Алиса (Всеволожск), на втором Власова Алиса (Всеволожск)

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Агапитов Владимир (Колтуши), на втором Беликов Дарий (Всеволожск), на на третьем Габов Иван (Всеволожск).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Лебедев Евгений (г. Пушкин), на втором Магомедмирзоев Расул (Всеволожск) и на третьем Хорошков Егор (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Зюзько Роман (Всеволожск), на втором Сметанин Владимир (Колтуши) и на третьем Власов Артём (Всеволожск).

Лауреатами турнира стали Ли Тимофей (Всеволожск) и Чеботарев Максим (Всеволожск).

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Обновлённые рейтинги и выполнение разрядов можно посмотреть на сайте ru-chess