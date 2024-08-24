0 Комментариев

24 августа в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “К Дню Знаний – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 16 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Якубов Илья (Всеволожск), на втором Воронкова Екатерина (Санкт-Петербург) и на третьем Царёв Николай (Колтуши).

Среди девочек на первом месте Архипова Алиса (Всеволожск), на втором Воркова Александра (Колтуши) и на третьем Злых Дарья (Колтуши).

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Беликов Дарий (Всеволожск), на втором месте Ли Тимофей (Всеволожск) и на третьем Агапитов Владимир (Колтуши).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Магомедмирзоев Расул (Всеволожск), на втором месте Чеботарев Максим (Всеволожск) и на третьем Зарипов Тимур (Санкт-Петербург).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Габов Иван (Всеволожск), на втором Манетова Ульяна (Всеволожск) и на третьем Харченко Кирилл (Санкт-Петербург).

Все остальные участники получили памятные медали, как лауреаты шахматного турнира в городе Всеволожск.

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК