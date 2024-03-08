0 Комментариев

Наградные категории в турнире
«К Международному женскому Дню 8 марта – 2024»
Награждаются
- Первые три места в абсолютном зачёте трофеями и грамотами.
- Лучшие три девочки награждаются медалями, грамотами и знаком «Мудрая совушка».
- Лучшие три мальчика 2015-2017 годов рождения медалями и грамотами.
- Лучшие три игрока с рейтингом 1100 и меньше медалями и грамотами.
- Ребёнок 2017 года рождения награждается грамотой, как самый юный участник турнира.
- Все участники награждаются призами за участие на закрытии турнира.
- Два приза в одни руки не выдаются.
Обратите внимание, что стартовый взнос составляет 1000 рублей (многодетным скидка 200 рублей) и ограничение по рейтингу повышено до 1450.
Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults
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