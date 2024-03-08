0 Комментариев

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Наградные категории в турнире “К Международному женскому Дню 8 марта – 2024”

Мар 8, 2024 | Наградные категории | Нет комментариев

Наградные категории в турнире

«К Международному женскому Дню 8 марта – 2024»

Награждаются

  • Первые три места в абсолютном зачёте трофеями и грамотами.
  • Лучшие три девочки награждаются медалями, грамотами и знаком «Мудрая совушка».
  • Лучшие три мальчика 2015-2017 годов рождения медалями и грамотами.
  • Лучшие три игрока с рейтингом 1100 и меньше медалями и грамотами.
  • Ребёнок 2017 года рождения награждается грамотой, как самый юный участник турнира.
  • Все участники награждаются призами за участие на закрытии турнира.
  • Два приза в одни руки не выдаются.

Обратите внимание, что стартовый взнос составляет 1000 рублей (многодетным скидка 200 рублей) и ограничение по рейтингу повышено до 1450.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults

 

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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