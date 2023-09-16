0 Комментариев

16 сентября в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 11 человек.

Первое место занял Агафонов Евгений (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Карсаков Александр (Санкт-Петербург) и на третьем Горощеня Максим (ДДЮТ, Всеволожск). Среди детей не старше 2007 года рождения на первом месте Абашев Владимир (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Ермаков Егор (Дебют, Кудрово) и на третьем месте Ихсанов Далер (ДДЮТ, Всеволожск).

В турнире Б приняло участие 6 человек. Сыграли в два круга. На первом месте Бирюченко Василина (Всеволожск), на втором месте Ефимов Александр (ЦО Всеволожск) и на третьем Хорошков Егор (“Вертоград”, Всеволожск).

На канале youtube можно посмотреть трансляцию турнира.

