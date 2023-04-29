0 Комментариев

29 апреля в шахматно-шашечном клубе «Марс» состоялся турнир для юных шахматистов с рейтингом не выше 1100. Первое место в абсолютном зачёте занял Мариняк Максим из Академии юных гениев города Санкт-Петербурга. На втором месте Лебедев Евгений из клуба имени Алехина города Пушкина. На третьем месте Архипова Алиса из Всеволожска.

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Шаламберидзе Ираклий («Марс» Всеволожск), на втором Сапожников Фёдор («Апельсиныч», Санкт-Петербург) и на третьем месте Хамцов Матвей (Академия юных гениев города Санкт-Петербурга).

Кроме того, была награждена Смолик Агата («Марс» Всеволожск), как лучшая среди девочек и Кудрявцев Мирон 2017 года рождения («Марс» Всеволожск), как самый юный участник турнира.