19th INTERNATIONAL SOLVING CONTEST

07.01.202307.01.2023 | alen49alen49 | Нет комментариев | 09:31

29 января состоится 19-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО РЕШАНИЮ шахматных композиций. Приглашаю детей принять участие в категории до 13 лет. Конкурс состоится во Всеволожске в ШШК «Марс» по адресу улица Межевая, дом 21. Начало регистрации в 12.00. Начало конкурса в 12.15. Стоимость участия 500 рублей (награждаются первые три места грамотами и медалями).

Предварительные заявки подаются по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Результаты всех участников можно будет посмотреть на сайте Chess Solving

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