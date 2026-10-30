0 Комментариев

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С Днём тренера!

Окт 30, 2026 | Без рубрики | Нет комментариев

Сегодня день тренера. Давайте вспомним наших тренеров. Какие они были и есть. Может быть не идеальные, но всегда яркие и самобытные. Я желаю здоровья и счастья всем тренерам и молодым и старым. Ярких, успешных  и благодарных учеников. Интересное совпадение: сегодня у моего детского тренера Черепкова Александра Васильевича День рождения. Сегодня ему исполнилось бы 106 лет. У Александра Васильевича было отменное чувство юмора, его афоризмы всегда со мной. Фигуры он хватал с присказкой: «Цоб-цабэ и в сумку». Кто это помнит меня поймут)

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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