0 Комментариев

Сегодня день тренера. Давайте вспомним наших тренеров. Какие они были и есть. Может быть не идеальные, но всегда яркие и самобытные. Я желаю здоровья и счастья всем тренерам и молодым и старым. Ярких, успешных и благодарных учеников. Интересное совпадение: сегодня у моего детского тренера Черепкова Александра Васильевича День рождения. Сегодня ему исполнилось бы 106 лет. У Александра Васильевича было отменное чувство юмора, его афоризмы всегда со мной. Фигуры он хватал с присказкой: «Цоб-цабэ и в сумку». Кто это помнит меня поймут)