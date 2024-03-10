0 Комментариев

9 марта в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир для игроков с рейтингом не выше 1450. В турнире приняло участие 17 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Зотов Алексей (Всеволожск), на втором месте Осколков Платон (Санкт-Петербург) и на третьем Колотов Владислав (Санкт-Петербург). Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Лебедев Евгений (Пушкин), на втором Колотов Станислав (Санкт-Петербург) и на третьем Ковалёв Тимофей (Колтуши).

Среди девочек на первом месте Осколкова Олеся (Санкт-Петербург), на втором Бирюченко Василина (Всеволожск) и на третьем Злых Дарья (Колтуши).

Среди участнкиов с рейтингом не выше 1100 на первом месте Хорошков Егор (Всеволожск), на втором Ли Тимофей (Всеволожск) и на третьем Пукки Иван (Всеволожск).

Среди участнкиов с рейтингом не выше 1200 на первом месте Хасьянов Рамин (Янино), на втором Масленников Николай (Всеволожск) и на третьем Сапожников Фёдор (Санкт-Петербург).

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК