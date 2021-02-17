13 марта в Рутении состоится 7 Православная спартакиада Выборгской Епархии. Без взносов.

Приглашаются победители и призёры турниров проведённых ШШК «Марс» в течение 2020-21 учебного года. Возрастные рамки не ограничены.

Начата регистрация на турнир Chess-Results Server Chess-results.com — 7 Православная спартакиада Выборгской Епархии (chess-results.com)

Предварительные заявки принимаются по электронному адресу alen49@yandex.ru

Нужны волонтёры для помощи в организации судейства. Требуются судьи на линии.

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